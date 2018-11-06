Геращенко: Москва повністю заблокувала звільнення заручників

Росія заблокувала питання звільнення заручників і політв’язнів та продемонструвала свою недоговороздатність.

Про це у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

Такий висновок Геращенко зробила за результатами засідань у Мінську Тристоронньої контактної групи і робочих підгруп.

"На жаль, деструктивна позиція Москви, яка відверто заявила про проведення "виборів" в ОРДЛО і намагається на повну втручатися у виборчу кампанію в Україні, ставлячи на лояльних кандидатів і кандидаток, аби тільки не Порошенко, повністю заблокувала питання звільнення заручників. За Сенцова бореться весь світ - і всьому світу Москва демонструє презирство і недоговороздатність", - обурилась Геращенко.

Вона зазначила, що українська сторона у вівторок знову звернулася до представників РФ з вимогою негайно надати офіційну відповідь на пропозицію передати Росії 23 злочинів-росіян в обмін на політв’язнів Кремля.

"Також ми готові помилувати кілька десятків сепаратистів в обмін на 20 українців, цивільних і військових, які незаконно й роками утримуються на окупованому Донбасі", - розповіла вона деталі переговорів.

Також українські представники звернулись до координатора ОБСЄ Фріша щодо драматичної долі підлітків з Ясинуватої, яких бойовики обіцяли відпустити ще 2 роки тому, натомість їх досі утримують в "донецькому СІЗО".

"Сьогодні був дуже важкий Мінськ", - визнала Геращенко.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов був затриманий росіянами у травні 2014 року.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.

Кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві.

4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив Сущенка до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".