Під Одесою горить маслопереробний завод, вогонь швидко поширюється

Масштабна пожежа сталася на підприємстві "Дельта Вілмар" біля міста Южне Одеської області.

Про це пише "Думская".

Як повідомляє видання, на територію заводу, який займається виробництвом масел, нікого не пропускають.

Спочатку за парканом було видно лише дим, однак потім з’явився вогонь.

На місце прибули більше десяти пожежних машин, в тому числі з Одеси, швидка допомога, поліція.

Стало відомо, що надзвичайна подія сталася через загоряння масла в компресорній.

Станом на 20:00 площа пожежі становила 40 квадратних метрів, а через годину вогонь поширився на 1,5 тисячі квадратних метрів. Проводиться евакуація персоналу заводу.

До гасіння залучено 22 одиниці техніки та 75 чоловік, створено три оперативних ділянки і штаб. До місця НП відправлені два пожежних потяги.

Станом на 22:10 у зв'язку із загрозливими масштабами пожежі людей почали евакуйовувати з усіх підприємств, розташованих поблизу. З "Вільмара" тим часом вивозять ємності з маслом.

Вогонь погрожував перекинутись на семитонну цистерну з аміаком, в 22:30 стало відомо, що рятувальникам вдалось її прибрати.

Радник глави головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк запевнив, що ситуація хоч і складна, проте на даний момент на місці підрозділи ДСНС локалізують полум'я. Також він додав, що жертв та постраждалих немає.