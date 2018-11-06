США готують "драконівські санкції" проти Росії

У США запустили механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції".

Про це Російській службі BBC розповів представник Держдепартаменту США Девід Теслер.

Перший пакет обмежень був введений ще в кінці серпня 2018 року як реакція США на отруєння в Британії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії маловідомою нервово-паралітичною речовиною.

Конгрес дав Росії 90 днів на те, щоб пояснити ситуацію з отруєнням Скрипаль в Солсбері, а також надати гарантії, що РФ більше не буде виробляти і використовувати хімічну зброю.

"Сьогодні ми повідомили Конгресу, що російський уряд не виконав раніше озвучені критерії. Отже, запускається механізм введення другого раунду санкцій. Закон не передбачає обов'язкового вступу санкцій в силу сьогодні. Ми не оголошуємо вступ в силу будь-яких обмежень", - пояснив представник Держдепу.

Він додав, що США акуратно і вдумливо опрацьову наступні кроки, і те, якими вони будуть, стане відомо пізніше.

Другий пакет санкцій передбачає введення жорстких обмежень щодо Росії:

- заборона для американських банків на надання кредитів уряду Росії, якщо це не кредити на покупку продуктів харчування чи сільськогосподарської продукції;

- практично повна заборона на взаємну торгівлю. Виняток становить експорт з США товарів сільськогосподарського сектора;

- обмеження або заморозка дипломатичних відносин між США і урядом Росії;

- заборона на авіаперельоти компаніям, які контролюються урядом країни. Під цю норму підпадає "Аерофлот".

Закон також передбачає введення персональних санкцій проти людей, які брали участь в поширенні хімічної зброї.

Йдеться про заборону на будь-які контракти і угоди між урядом США і людьми з "чорного" списку. Крім того, забороняється імпорт в США продукції або послуг, вироблених тими, хто потрапив під санкції, або пов'язаними з ними компаніями.

Винятками є товари або послуги, особливо значущі для безпеки США, або ситуації, коли замінити постачальника неможливо.

"Санкції працюють. Вони завдають збитки російській владі, а також тим, хто допомагає Росії здійснювати її підривні дії. Ми робимо так, щоб розплата за дії всіх цих суб'єктів була більше", - сказав Теслер.

"Ми хочемо донести до них думку про те, що не можна і далі безкарно здійснювати такі дії. Санкції будуть діяти до тих пір, поки ми не побачимо принципову зміну поведінки", - додав він.

Крім того, паралельно з "драконівськими санкціями" в Конгресі США розглядається і законопроект, який його автори охрестили "санкціями з пекла".

В економічній частині законопроекту міститься заборона на операції і заморожування активів в США семи російських банківських структур, які вже перебувають в режим санкцій, в тому числі Ощадбанку, ВТБ, ВЕБа і Промсвязьбанку.

На практиці це означатиме неможливість для цих банків стандартних доларових розрахунків через коррахунки в банках США.

Крім цього, текст містить фактичну заборону на операції з російським держборгом з терміном обігу більше двох тижнів (але це стосуватиметься лише нових випусків).

Документ пропонує поширити моніторинг порушення санкцій на діяльність страхових компаній та інші пункти, а також визнати Росію державою, що спонсорує тероризм.

"Законопроекти, що розглядаються в Сенаті говорять про глибоке та серйозне невдоволення з боку конгресу, адміністрації і народу США через зростання підривної діяльності з боку Росії. І ця активність (Москви - ред) зберігається, незважаючи на всі кроки з нашого боку", - сказав представник Держдепу.

Перший етап санкцій США проти РФ через отруєння Скрипалів почався у серпні.