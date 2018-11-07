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FT: Трьох російських олігархів не запросили на форум у Давос через санкції

Середа, 7 листопада 2018, 01:51

Організатори щорічного Всесвітнього економічного форуму у Давосі (Швейцарія) не запросили на захід трьох російських бізнесменів, які перебувають під санкціями США.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на два джерела.

За даними джерел, фактично відсторонені від участі в заході голова ВТБ Андрій Костін, власник групи "Ренова" Віктор Вексельберг і співвласник Rusal Олег Дерипаска.

"Троє відомих російських бізнесменів, які підпадають під санкції США, були поінформовані про те, що вони будуть небажаними на січневому форумі у Давосі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає співрозмовник видання, рішення схвалене під тиском із боку США. Це підірвало плани організаторів, які мали намір запропонувати Володимиру Путіну вперше за 9 років приїхати в Давос.

Костін, Дерипаска і Вексельберг з квітня перебувають у "чорному списку" Вашингтона - їм заборонено вести справи з громадянами США. Крім цього, усі їх активи на території Сполучених Штатів були заморожені.

Всесвітній економічний форум пройде в Давосі з 22 по 25 січня 2019 року.

Теми: СШАРосіясанкції
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