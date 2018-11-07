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Партія Трампа зберігає більшість у Сенаті – попередні результати

Середа, 7 листопада 2018, 04:43
Партія Трампа зберігає більшість у Сенаті – попередні результати

Демократична партія не змогла перехопити більшість Сенаті; натомість Республіканська партія зберігає контроль у верхній палаті американського парламенту.

Про це свідчать попередні результати виборів, за якими демократи втрачають місця сенаторів у кількох штатах, які вони досі контролювали, повідомляє з США кореспондент "Європейської правди".

Так, можна напевно говорити про програш демократів у штатах Індіана, Флоріда, яких досі були представлені у Сенаті депутатами від Демократичної партії. Також попередні дані свідчать про імовірний програш демократів у штатах Міссурі та Північна Дакота.

Ці результати є значно гіршими за прогнози демпартії і практично знищують шанси на те, що зможуть перебрати у Республіканської партії контроль за Сенатом.

На невтішному для демократів результаті сходяться також політичні аналітики телеканалу CNN, який симпатизує Демократичній партії. У нічному ефірі CNN вони одноголосно зійшлися на думці про те, що партія Трампа може лише збільшити свою перевагу у Сенаті.

Як відомо, на проміжних виборах, що відбулися 6 листопада, переобиралися 35 зі 100 сенаторів – депутатів верхньої палати конгресу США. Наразі республіканці контролюють 51 голос у Сенаті. Для втрати більшості однопартійці Трампа мали поступитися демократам щонайменше двома мандатами.

Детальніше про проміжні вибори у США читайте у статті "Референдум про довіру Трампу: що змінять для України проміжні вибори у США"

Про несподівані політичні технології, що застосовувалися на цих виборах – у статті "Трава для явки: як у США суміщають вибори та референдум про марихуану"

Європейська правда

Теми: СШАТрампвибори
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