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Трамп втрачає більшість у нижній палаті Конгресу США

Середа, 7 листопада 2018, 05:09
Трамп втрачає більшість у нижній палаті Конгресу США

Республіканська партія Дональда Трампа за підсумками проміжних виборів втратить більшість у Палаті представників - нижній палаті Конгресу США.

Про це свідчать попередні результати виборів, повідомляє з США кореспондент "Європейської правди".

Наразі республіканці контролюють тут 235 з 435 мандатів, демократи – 193. Для контролю за більшістю потрібно 218 голосів. Таким чином, для контролю за більшістю демократи мали отримати місця у 23 округах, які у попередньому складі парламенту контролювалися республіканцями.

Наразі підрахунок голосів триває але обидва політичні табори зійшлися у думці, що демократи вже гарантували собі щонайменше 23 додаткових місця у нижній палаті.

Зокрема, лояльний до демократів телеканал CNN оголосив, що кількість округів, "перехоплених" демократами, перевищила 23. Із цим погоджується лояльний до Трампа телеканал Fox News, за оцінками якого демократи гарантували собі контроль за Палатою представників. Примітно, що демократи перемогли у низці округів, де населення вважали безумовно лояльним до Трампа – зокрема в Техасі.

Наразі неясно, наскільки суттєвою буде перевага противників Трампа у нижній палаті, оскільки ще не надходили дані про результати голосування у західних американських штатах, які традиційно голосують за демократів. Прогнозується, що може йтися про перевагу у 5-10 голосів.

Детальніше про проміжні вибори у США читайте у статті "Референдум про довіру Трампу: що змінять для України проміжні вибори у США"

Про несподівані політичні технології, що застосовувалися на цих виборах – у статті "Трава для явки: як у США суміщають вибори та референдум про марихуану"

Європейська правда

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