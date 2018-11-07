Під Раду приїхали "євробляхарі", поліція посилює охорону

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Середа, 7 листопада 2018, 09:37

У зв’язку з проведенням заходів у Києві поліція посилила патрулювання і охорону в місті.

Про це йдеться у повідомленні відомства у середу.

"У місті Києві заплановано проведення кількох заходів, більшість із яких проходитимуть в урядовому кварталі", - йдеться у повідомленні.

"Посилені наряди патрулюють у місцях проведення акцій, прилеглої до них території, на станціях метрополітену та на зупинках громадського транспорту. Патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям обирати зручні маршрути проїзду", - повідомили в поліції.

Водночас, біля Верховної Ради встановили сцену активісти " Авто-Євро-Сили", які проводять у середу мітинг з вимогою прийняти їхні правки до законів 8487, 8488.

Про це "євробляхарі" повідомляють на своїй сторінці у Facebook.

 
 

"Сьогодні "Авто-Євро-Сила" почала масштабну акцію в столиці на вимогу підтримати народні правки до законопроектів 8487, 8488.  

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Українська правда
Теми: авто Верховна Рада
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