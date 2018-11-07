Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 11 протоколів про адміністративні правопорушення.

Рішення прийняті на засіданні Національного агентства, інформує сайт Нацагентства.

Мова йде про факти декларування недостовірної інформації, неповідомлення та несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а також несвоєчасного подання декларацій

Так, 3 адмінпротоколи складені за результатами перевірки декларацій за 2015 - 2017 роки народного депутата, віце-спікера Оксани Сироїд.

Зафіксовано невідповідність задекларованої вартості автомобіля Сироїд на дату набуття права. Придбання автомобіля здійснювалось на підставі біржового договору (угоди), згідно з яким вартість Suzuki Grand Vitara, який купила віце-спікер у свого цивільного чоловіка, становила 10 гривень. Проте у деклараціях зазначена вартість автомобіля, за яку він був придбаний попереднім власником, а саме: 180 тисяч гривень.

У НАЗК зазначають, що зафіксовані правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені частиною другою статті 172-6 КУпАП.

Стосовно заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Льва Парцхаладзе Національне агентство склало 2 протоколи у зв’язку з несвоєчасним поданням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

Перевірка встановила, що заступник міністра несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з отриманням доходу від відчуження Lend Rover Renge Rover 2010 року випуску, а також — з набуттям у власність Lend Rover Renge Rover 2013 року випуску.

Не повідомила Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням у приватну власність транспортного засобу Honda Accord 2011 року випуску вартістю 150 тисяч грн прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Ольга Денисенко.

Крім цього, Національне агентство направило до суду 5 адмінпротоколів за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій.

НАЗК нагадує, що з січня по жовтень 2018 року направило до суду 300 адмінпротоколів щодо порушення вимог статті 172-6 КУпАП:

150 – за фактами несвоєчасного подання суб’єктами декларування е - декларацій (частина перша);

135 – щодо неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (частина друга);

15 – за фактами декларування недостовірної інформації (частина четверта).