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США анонсували другий етап санкцій проти Росії за хімічну зброю

Середа, 7 листопада 2018, 10:12

Державний департамент США заявив у вівторок, що запровадить додаткові санкції щодо Росії, оскільки Москва не надала обґрунтованих гарантій, що не буде використовувати хімічну зброю після застосування нервового агента проти колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля в Англії.

Про це пише Reuters.

Держдепартамент у серпні погрожував Росії додатковими санкціями після 90 днів, якщо вона не доведе, що надалі буде дотримуватися умов закону США про хімічну і бактеріологічну зброю 1991 року.

Згідно з законом, Росія повинна була припинити використання нервового агента "Новічок", який використовувався при отруєнні Скрипаля та його дочки Юлії в березні, та зобов'язатися не використовувати хімічну зброю проти власних громадян, а також дозволяти перевірки на місцях таким організаціям, як Організація Об'єднаних Націй.

"Сьогодні департамент поінформував Конгрес, що ми не можемо підтвердити, що Російська Федерація дотримується умов", - сказала прес-секретар Держдепартаменту США Хізер Нойєрт.

Європейські країни та США вигнали після атаки понад 100 російських дипломатів. Москва неодноразово заперечувала будь-яку причетність до нападу.

Як відомо, 27 серпня Вашингтон ввів у дію перший пакет американських санкцій проти Росії, впроваджених через хімічну атаку у Британії.

Анонс першої порції санкцій призвів до падіння рубля до дворічного мінімуму. На першому етапі під заборону потрапив експорт технологій, що можуть використовуватись у військових цілях. А вже у листопаді може бути запроваджений другий, "драконівський" пакет санкцій, говорив у той же час Держдепартамент.

Зовнішньополітичне відомство не уточнило, коли будуть запроваджені наступні партії санкцій проти Росії. У російського та американського президентів Владіміра Путіна та Дональда Трампа буде коротка зустріч у Парижі 11 листопада.

Європейська правда

Теми: РосіяСШАсанкціїзброя
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