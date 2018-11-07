Президент підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону громадянами Росії, яким Україна заборонила в'їзд, та представниками силових відомств РФ.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Зокрема, під дію закону підпадає перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд до України.

Також дія закону стосується представників підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора, які перетнуть український кордон у будь-який спосіб поза пунктами пропуску чи в пунктах пропуску без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості.

Такі незаконні дії караються позбавленням волі на строк до трьох років.

"Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років", - йдеться в тексті законопроекту.

Крім того, такі дії поєднані з насильством або із застосуванням зброї будуть каратися позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Закон набере чинності з наступного дня після його опублікування.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада підтримала законопроект 243 голосами народних депутатів.

Підслідність щодо розслідування таких злочинів визначена за Службою безпеки України.