Президент Петро Порошенко підписав законопроект про кримінальну відповідальність для громадян країни-агресора за незаконний перетин державного кордону України.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

18 жовтня Верховна Рада підтримала законопроект 243 голосами народних депутатів.

Зокрема, незаконний перетин кордону особою, яка має громадянство (підданство) держави-агресора, або іншою особою в інтересах держави-агресора, що суперечать національним інтересам України каратиметься позбавленням волі на строк до трьох років.

За повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб передбачатиметься відповідальність у формі позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а вчинення таких дій із застосуванням зброї – на строк від п’яти до восьми років.

Законопроект встановлює кримінальну відповідальність за незаконне перетинання, вчинене з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на території України або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України.

Також під дію законопроекту підпадають ті, хто перетнув кордон в пунктах пропуску без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості.

Підслідність щодо розслідування таких злочинів визначена за Службою безпеки України.