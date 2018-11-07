Ще два дні стабільної погоди, а під вихідні похолодає

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Середа, 7 листопада 2018, 12:24
Олександр Мандрикін

У наступні два дні в Україні збережеться приблизно така ж погода, як 7 листопада, а на вихідні повітря охолоне на кілька градусів.

8 й 9 листопада в усіх областях очікується "хмарно з проясненнями", майже безвітряно.

Погода 8 листопада
Погода 8 листопада
meteo.gov.ua
Прогноз на 9 листопада
Прогноз на 9 листопада

У суботу в центрі й на сході країни відчутно похолодає, свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Натомість на півдні і сході стане трохи ясніше: незначна хмарність.

Прогноз погоди на 10 листопада
Прогноз погоди на 10 листопада

А в неділю, 11 листопада, у західних областях почнуться дощі, а на сході посилиться вітер.

Прогноз на 11 листопада
Попередній прогноз на 11 листопада

"Інтерфакс-Україна" зазначає, що 8 листопада в полі підвищеного атмосферного тиску збережеться суха погода, але вночі та вранці в більшості областей будуть тумани.

У четвер температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни 2-7° тепла; вдень 7-12°, в західних областях і в Криму місцями 13-15°.

У п'ятницю температура вночі також від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла; в західних, південних областях та в Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 9-15° тепла.

У Києві обидва дні без опадів. Вночі близько 0°, вдень спершу 9-11° тепла (8 листопада), потім 8-10° тепла (9 листопада).

У суботу й неділю у столиці вже очікується 5-7° тепла вдень.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, найвищу температуру в Києві 8 листопада було зафіксовано в 1927 році на позначці 19,6° тепла вдень, найнижчу – вночі на позначці 12,4° морозу в 1891 році.

Олена Рощенко, УП
Теми: погода
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