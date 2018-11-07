Держаудитслужбі доручили за 10 днів перевірити ціни на доставку пенсій
Кабінет міністрів доручив Державній аудиторській службі за 10 днів провести перевірку, як "Укрпошта" формує ціну на доставку пенсій.
Про це на засіданні уряду 7 листопада оголосив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
"Уряд дасть доручення Державній аудиторській службі перевірити формування ціни на доставку пенсій українським пенсіонерам "Укрпоштою". Ми чули нещодавно різні заяви: будуть носити-не будуть носити пенсії. Я наголошую на тому, що це неприпустимо", – сказав Гройсман.
В рішенні уряду вказано, що державні аудитори мають провести вказану перевірку в 10-денний термін.
"От нам говорять, що за кожну доставку пенсії потрібно заплатити, умовно кажучи, 3 гривні. У мене питання: це реальна вартість чи завищена? Коли ми розумітимемо вартість, ми будемо говорити далі, яким чином виходити з цієї ситуації", – додав Гройсман.
Голова компанії Ігор Смілянський раніше заявив, що з січня 2019 року "Укрпошта" закриє до 7 тисяч поштових відділень, якщо не буде підвищено тариф за послуги доставки пенсій.
Раніше ЕП повідомляла, що від доставки пенсій населенню "Укрпошта" цього року зазнала 1 млрд гривень збитків.
Водночас "Укрпошта" за три квартали 2018 року збільшила чистий дохід від реалізації продукції за основними напрямками діяльності на 27,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.