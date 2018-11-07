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Держаудитслужбі доручили за 10 днів перевірити ціни на доставку пенсій

Середа, 7 листопада 2018, 11:36

Кабінет міністрів доручив Державній аудиторській службі за 10 днів провести перевірку, як "Укрпошта" формує ціну на доставку пенсій.

Про це на засіданні уряду 7 листопада оголосив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Уряд дасть доручення Державній аудиторській службі перевірити формування ціни на доставку пенсій українським пенсіонерам "Укрпоштою". Ми чули нещодавно різні заяви: будуть носити-не будуть носити пенсії. Я наголошую на тому, що це неприпустимо", – сказав Гройсман.

В рішенні уряду вказано, що державні аудитори мають провести вказану перевірку в 10-денний термін.

"От нам говорять, що за кожну доставку пенсії потрібно заплатити, умовно кажучи, 3 гривні. У мене питання: це реальна вартість чи завищена? Коли ми розумітимемо вартість, ми будемо говорити далі, яким чином виходити з цієї ситуації", – додав Гройсман.

Голова компанії Ігор Смілянський раніше заявив, що з січня 2019 року "Укрпошта" закриє до 7 тисяч поштових відділень, якщо не буде підвищено тариф за послуги доставки пенсій.

Раніше ЕП повідомляла, що від доставки пенсій населенню "Укрпошта" цього року зазнала 1 млрд гривень збитків.

Водночас "Укрпошта" за три квартали 2018 року збільшила чистий дохід від реалізації продукції за основними напрямками діяльності на 27,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: пенсіїКабінет міністрівУкрпошта
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