Українцям спростили процедуру отримання біометричного паспорта

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Середа, 7 листопада 2018, 13:57

Заяву на оформлення біометричного паспорта українці тепер зможуть заповнити онлайн.

Про це повідомив глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк на брифінгу в Києві в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні хочу представити ще один електронний сервіс-це сервіс онлайн-реєстрація біометричних документів", - сказав Соколюк.

Він підкреслив, що мова не йде про повне оформленні документів через Інтернет, оскільки людині необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.

"Але сервіс зменшить час очікування час перебування (при оформленні - ред.) і допоможе збільшити кількість громадян з оформлення цих документів, сказав глава міграційної служби.

За словами Соколюка, дані заповненої онлайн анкети не будуть зберігатися на серверах міграційної служби, а залишаться у вигляді QR-коду або роздруківки у громадянина.

Теми: паспорт Міграційна служба
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