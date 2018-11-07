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У Монако затримали наближеного до Путіна російського олігарха

Середа, 7 листопада 2018, 13:09
У Монако затримали наближеного до Путіна російського олігарха

Поліція Монако 6 листопада після допиту затримала російського мільярдера Дмитра Риболовлєва.

Про це пише Le Monde з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Риболовлєва підозрюють у корупції і торгівлі впливом, а також у співучасті в цих злочинах. На віллі і в офісі олігарха провели обшуки, в ході яких вилучили документи, мобільні телефони та комп'ютери. 

За французькими законами, людей, викликаних на допит, можуть затримати терміном до 48 годин, після чого їх або відпускають без висунення звинувачень, або ж проти них починається офіційне розслідування.

Допит Риболовлєва пов'язаний з розглядом справи між мільярдером і його арт-дилером Івом Був'є зі Швейцарії, якого бізнесмен називає шахраєм. Справа пов'язана з покупкою предметів мистецтва на два мільярди доларів.

У поліції Монако вважають, що Риболовлєв вплинув на суд, щоб домогтися звинувачення щодо Був'є. Суддя в Монако намагається встановити, чи впливав Риболовлєв на посадових осіб у суперечці з Був'є, пише The Guardian.

Слідство вважає, що 2015 року тодішній міністр юстиції Монако Філіп Нарміно і поліцейські допомогли Риболовлєву у затриманні Був'є. Поліції Монако про приїзд швейцарця повідомила адвокат російського бізнесмена Тетяна Бершеда - в її телефоні знайшли повідомлення, якими вона обмінювалася з комісаром поліції Крістофом Аже і його заступником. Незабаром після затримання Був'є відпустили. У вересні 2017 Нарміно пішов у відставку після того, як стало відомо, що Риболовлєв регулярно запрошував його до свого маєтку в Швейцарії.

Розслідування щодо Риболовлєва почалося після того, як адвокат бізнесмена записала розмову з представником Був'є, а потім передала поліції як доказ шахрайства, пише "Коммерсант". Поліція визнала запис незаконним і завела справу про втручання в приватне життя. У цій справі, за даними ЗМІ, Риболовлєв і його адвокат тепер є обвинуваченими.

Другу справу про корупцію порушили після вивчення листування в телефоні адвоката. Слідчий отримав телефон безпосередньо від Бершеди, зазначає Bloomberg. Захист російського мільярдера подав скаргу до касаційного суду Монако.

Дмитро Риболовлєв - російський підприємець, колишній фактичний власник "Уралкалію" в 1990-2000-х роках, з 2010 року - контролюючий акціонер Банку Кіпру, з 2011 року - основний власник французького футбольного клубу "Монако". 

Мінфін США включив Риболовлєва до так званого "кремлівського списку" - наближеного до президента РФ оточення, проти якого уряд США може запровадити санкції. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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