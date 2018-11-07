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Суд забрав в АРМА аеропорт "Одеса"

Середа, 7 листопада 2018, 14:17

Солом'янський районний суд Києва скасував передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами аеропорту "Одеса".

Про це йдеться в ухвалі суду від 6 листопада.

"Скасувати застосовану ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 29.03.2018р. передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), нерухомого майна", - сказано у рішенні суду.

Рішенням скасовано передачу пасажирського термінального комплексу, кількох об'єктів житлової і нежитлової нерухомості, а також 75% акцій компанії, яка володіє аропортом.

Вказується, що ухвала оскарженню не підлягає. Таким чином суд частково задоаольнив клопотання адвоката Валентина Посохова, подане в інтересах ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент".

Як відомо, нерухоме майно міжнародного аеропорту "Одеса" та 75% акцій компанії, яка ним володіє, 29 березня передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Як встановило слідство, у 2011 році, всупереч вимогам законодавства, відбулось відчуження комунального майна міжнародного аеропорту "Одеса" на користь суб’єктів господарювання.

Відчуження відбулось в результаті створення Одеською міською радою та ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" (бенефіціарними власниками якого на той момент були відомі місцеві одеські підприємці) ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса", до статутного фонду якого було передано майно КП "Міжнародний аеропорт Одеса".

У створеному ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" місцева громада отримала частку в розмірі 25% акцій, решта 75% акцій відійшли приватним власникам.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали з червня 2016 року.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесасуд
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