Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутату, який пропонував НАБУ $500 тисяч, загрожує 8 років в’язниці

Середа, 7 листопада 2018, 15:24
Олег Бабенко

Генпрокуратура відправила в суд обвинувальний акт щодо депутата Одеської обласної ради та його спільника, який пропонував 500 тисяч доларів хабара службовій особі НАБУ.

Про це 7 листопада повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Водночас джерело в прокуратурі підтвердило Українській правді, що йдеться про Олега Бабенка.

Обвинувальний акт скерували 7 листопада до Печерського районного суду Києва за ч. 3 ст. 369 КК України для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна. 

Водночас речник генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив УП, що зазначений фігурант справи знаходиться на території України.

"За нього внесена застава, він вчасно прибував на допити", - повідомив Лисенко.

За інформацією відомства, чиновник пропонував хабар в обмін за зняття арешту з рахунків приватного товариства, бенефіціаром якого є депутат Одеської обласної ради.

Слідство вважає, що підприємство задіяне у корупційній схемі із заволодіння коштів бюджету Одеси. У справі йдеться про гроші, отримані від продажу мерії Одеси будівлі за завищеними цінами.

У січні зазначалося, що депутат переховувався від правоохоронців.

Раніше НАБУ повідомляло, що депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільнику оголосили підозру за пропозицію дати хабар в розмірі 500 тисяч доларів співробітнику бюро.

Згадана будівля в складі цілісного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Краян" на початку 2016 року була продана за 4 млн грн, а у вересні того ж року її придбала Одеська мерія вже за 185 млн грн.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаНАБУГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: