Депутату, який пропонував НАБУ $500 тисяч, загрожує 8 років в’язниці

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Середа, 7 листопада 2018, 16:24

Генпрокуратура відправила в суд обвинувальний акт щодо депутата Одеської обласної ради та його спільника, який пропонував 500 тисяч доларів хабара службовій особі НАБУ.

Про це 7 листопада повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Водночас джерело в прокуратурі підтвердило Українській правді, що йдеться про Олега Бабенка.

Обвинувальний акт скерували 7 листопада до Печерського районного суду Києва за ч. 3 ст. 369 КК України для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна. 

Водночас речник генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив УП, що зазначений фігурант справи знаходиться на території України.

"За нього внесена застава, він вчасно прибував на допити", - повідомив Лисенко.

За інформацією відомства, чиновник пропонував хабар в обмін за зняття арешту з рахунків приватного товариства, бенефіціаром якого є депутат Одеської обласної ради.

Слідство вважає, що підприємство задіяне у корупційній схемі із заволодіння коштів бюджету Одеси. У справі йдеться про гроші, отримані від продажу мерії Одеси будівлі за завищеними цінами.

У січні зазначалося, що депутат переховувався від правоохоронців.

Раніше НАБУ повідомляло, що депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільнику оголосили підозру за пропозицію дати хабар в розмірі 500 тисяч доларів співробітнику бюро.

Згадана будівля в складі цілісного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Краян" на початку 2016 року була продана за 4 млн грн, а у вересні того ж року її придбала Одеська мерія вже за 185 млн грн.

Українська правда
Теми: Одеса НАБУ Генпрокуратура
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