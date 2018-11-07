Працівницю комітету Пашинського, яка заявляла про погрози, звільнили

Голову секретаріату комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Тетяну Блистів звільнили за порушення присяги державного службовця.

Про це в коментарі "Українській правді" розповів секретар комітету нардеп від БПП Іван Вінник.

За його словами, Блистів звільнили з держслужби за рішенням керівника апарату Верховної Ради Петра Бондара.

Відповідний наказ зачитали на комітеті, щоб всі знали, що Блистів більше не працює в апараті ВР.

"Згідно з формулювання у тексті, наведеному на комітеті, мова йде про порушення присяги державного службовця", - сказав нардеп.

За його словами, наказ був датований від 1 листопада.

Вінник пояснив, що за законом про держслужбу, представник законодавчої гілки влади не може впливати на рішення виконавчої, тому на рішення про звільнення працівниці комітету не міг вплинути керівник комітету нардеп від "Народного фронту" Сергій Пашинський з яким у Блистів був конфлікт.

Нардеп зазначив, що Блистів була відсторонена від роботи на період дисциплінарного розслідування щодо неї, а виконувала її обов’язки - голови секретаріату Наталія Роговець.

Як повідомлялося, у липні Блистів поскаржилась на погрози вбивством від керівника комітету нардепа Сергія Пашинського.

Після її заяви було відкрите кримінальне провадження, а розслідуванням займалися у СБУ.

Сам Пашинський тоді в коментарі УП стверджував, що проти Блистів порушена кримінальна справа про шахрайство, службову підробку та зловживання владою.

За словами нардепа, він отримав беззаперечні докази правопорушень.

Обвинувачення проти себе Пашинський назвав "лінією захисту" Блистів.