Військова прокуратура виявила причину вибухів на військовому арсеналі біля Ічні

5693 перегляди
Середа, 7 листопада 2018, 19:01

Вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися унаслідок диверсії.

Про це розповів військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко, повідомляє "Громадське".

Прокурор зазначив, що на складах зловмисники заклали вибухівку.

"Хтось проник на склад та заклав вибухівку. Наразі проводиться низка експертиз, які дозволять встановити, як саме був закладений вибуховий предмет та ким", — заявив Рябенко.

У ніч на 9 жовтня 2018 року вибухи й пожежа сталися на 6 арсеналі Міноборони поблизу Ічні в Чернігівській області.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в момент початку вибухів на арсеналі поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення в дію вибухового пристрою.

Теми: вибух Збройні сили диверсанти
powered by lun.ua
По темі
Поліція затримала 5 підозрюваних у замаху на Мазура 3 листопада 2018, 13:03
Поліція затримала трьох підозрюваних у замаху на вбивство координатора С14 1 листопада 2018, 19:50
СКР: Вибухівку ФСБшникам в Архангельську приніс 17-річний 31 жовтня 2018, 11:52
Усі новини
Головні новини
Військова прокуратура виявила причину вибухів на військовому арсеналі біля Ічні
Працівницю комітету Пашинського, яка заявляла про погрози, звільнили
"Нафтогаз" вимагає від Кабміну більше 6 мільярдів компенсації
ГПУ направила в Раду подання на нардепа зі справи розкрадань в "Ощаді"
Усі новини
здоров'я

Чи шкідливі домашні тварини для дітей

Досвід

Чому шеф-кухар Євген Клопотенко хоче змінити раціон школярів