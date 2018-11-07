Військова прокуратура виявила причину вибухів на військовому арсеналі біля Ічні

Вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися унаслідок диверсії.

Про це розповів військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко, повідомляє "Громадське".

Прокурор зазначив, що на складах зловмисники заклали вибухівку.

"Хтось проник на склад та заклав вибухівку. Наразі проводиться низка експертиз, які дозволять встановити, як саме був закладений вибуховий предмет та ким", — заявив Рябенко.

У ніч на 9 жовтня 2018 року вибухи й пожежа сталися на 6 арсеналі Міноборони поблизу Ічні в Чернігівській області.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в момент початку вибухів на арсеналі поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення в дію вибухового пристрою.