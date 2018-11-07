Трамп знайшов винних в захопленні Криму Росією

Президент США Дональд Трамп звинуватив "режим" колишнього президента Барака Обами в тому, що Україна втратила Крим, який у 2014 році анексувала Росія.

Трамп заявив про це під час прес-конференції у Білому домі 7 листопада, повідомляє "Радіо Свобода".

На питання про його відносини з Росією Трамп нагадав про свою зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у липні в Гельсінкі.

"Справа в тому, що в мене була дуже, дуже хороша зустріч із президентом Путіним. Ми багато чого обговорили – про Сирію, про безпеку, про Україну… Про той факт, що президент Обама дозволив (Росії – ред) забрати значну частину України", – сказав Трамп.

Коли журналіст сказав, що "це президент Путін анексував Крим", Трамп відповів: "Це був режим президента Обами. Це було за часів президентства Обами. Так? Це президент Обама дозволив, щоб так сталося".

Раніше президент США Дональд Трамп вже називав анексію Криму катастрофою свого попередника Барака Обами, зазначивши, що це одна з проблем, які перейшли йому у спадок і які він намагається залагодити.