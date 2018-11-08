Американський штат Вірджинія визнав Голодомор геноцидом

Штат Вірджинія став 18 штатом, який приєднався до вшанування 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє посольствоУкраїни в США.

У відповідній прокламації, виданій губернатором шт.Вірджинія Ральфом Нортамом, йдеться: "Радянський лідер Й.Сталін та його тоталітарний режим вчинили акт геноциду шляхом штучного створення голоду через вилучення землі, зерна та тварин у українського народу".

Як повідомлялось, 4 жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.