Американський штат Вірджинія визнав Голодомор геноцидом

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Четвер, 8 листопада 2018, 00:32

Штат Вірджинія став 18 штатом, який приєднався до вшанування 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє посольствоУкраїни в США.

У відповідній прокламації, виданій губернатором шт.Вірджинія Ральфом Нортамом, йдеться: "Радянський лідер Й.Сталін та його тоталітарний режим вчинили акт геноциду шляхом штучного створення голоду через вилучення землі, зерна та тварин у українського народу". 

Як повідомлялось, 4 жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

Теми: голодомор геноцид США
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