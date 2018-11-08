Зеркаль: в Нідерландах починають усвідомлювати маніпуляцію Росії щодо MH17

Росія вимушена поступатись своїм іміджем на міжнародній арені через ситуацію із падінням літака рейсу MH17.

Таку думку висловила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, виступаючи під час міжнародної конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед", пише Радіо Свобода.

Зеркаль заявила, що Росія намагається маніпулювати правдою і свідомістю щодо трагедії із "Боїнгом".

"Повертаючись до дій Росії, треба подивитись, як Росія маніпулює, і як ось в принципі несподівано для Росії суспільство починає усвідомлювати цю маніпуляцію", - сказала вона, навівши як приклад той факт, що РФ наклала вето на рішення про створення трибуналу.

"Те, що зараз відбувається в Нідерландах, – відповідь суспільства на постійну "зміну сценаріїв", на вкиди інформації щодо того, що це все Україна винна, і щодо того, що слідство начебто не вживає потрібних заходів для розслідування, (це – ред.) викликає зовсім іншу реакцію", – повідомила Зеркаль.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що четверо співробітників ГРУ РФ намагалися викрасти у малазійської влади дані міжнародного слідства у справі катастрофи малайзійського "Боїнга" на сході України, за що їх пізніше вислали з Нідерландів.