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У Криму окупанти обшукали і затримали кримськотатарську родину

Четвер, 8 листопада 2018, 07:23
У Криму окупанти обшукали і затримали кримськотатарську родину

В окупованому РФ Криму в селищі Азовське Джанкойського району в будинку родини кримських татар пройшов обшук, силовики затримали сімейну пару.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк в facebook.

"У селищі Азовське Джанкойського району в будинку Халіла Аблямітова пройшов обшук, який почався приблизно в 7 ранку і вже закінчився", - написав він.

За його словами, в обшуку брали участь близько двох десятків силовиків на трьох машинах, оглянули всі приміщення в будинку, а також споруди у дворі.

У будинку знаходилося п'ять осіб, разом з дитиною. Двічі до будинку викликали "швидку допомогу", - господареві, який страждає на астму, ставало погано.

За словами дочки господаря будинку Лілі Аблямітової, яку не пустили всередину, обшук проведено акуратно, нічого не розкидано. Її брата Аблялімі Аблямітова і його дружину Айджан після обшуку посадили в різні машини, які роз'їхалися - одна в бік Сімферополя, інша - в Джанкой.

Наумлюк додав, що в результаті обох затриманих відвезли до Сімферополя.

Як зазначає співтовариство «Кримська солідарність», серед силовиків було одинадцять осіб в масках і нашивками ОМОНу на формі. Повідомляється також, що затримана жінка вагітна

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримокупаціякримські татари
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