Поліцейські застрелили чоловіка, підозрюваного у вбивстві вчителя на кладовищі
На правоохоронців Одеської області з сокирою накинувся чоловік, якого розшукували за вбивство вчителя на кладовищі.
Про це 8 листопада повідомив радник начальника головного управління поліції області Руслан Форостяк у Facebook.
"При перевірці адреси, де ймовірно знаходився підозрюваний у вбивстві, останній вчинив опір співробітникам поліції, кинувся на одного з поліцейських з сокирою, та намагався втекти", - повідомив він.
За його словами, дільничий Суворовського відділку поліції змушений був застосувати табельну зброю.
"Внаслідок отриманого вогнепального поранення злочинець загинув на місці", - додав Форостяк.
Також радник повідомив, що зловмисника розшукували за вбивство вчителя на цвинтарі 2 листопада.
Вранці 2 листопада 61-річний викладач одного з вищих навчальних закладів міста - йшов на роботу, його шлях до зупинки громадського транспорту проходив через цвинтар.
Саме там чоловік отримав ножові поранення від невідомого. Поранений, він повернувся додому, де зустрів сусіда, який викликав медиків, проте викладач помер в кареті швидкої допомоги.
7 листопада за підозрою у нанесенні смертельних ножових поранень 61-річному Хаджибеївське відділення поліції Одеси почало розшукувати Дмитра Колдарара.