Поліцейські застрелили чоловіка, підозрюваного у вбивстві вчителя на кладовищі

На правоохоронців Одеської області з сокирою накинувся чоловік, якого розшукували за вбивство вчителя на кладовищі.

Про це 8 листопада повідомив радник начальника головного управління поліції області Руслан Форостяк у Facebook.

"При перевірці адреси, де ймовірно знаходився підозрюваний у вбивстві, останній вчинив опір співробітникам поліції, кинувся на одного з поліцейських з сокирою, та намагався втекти", - повідомив він.

За його словами, дільничий Суворовського відділку поліції змушений був застосувати табельну зброю.

"Внаслідок отриманого вогнепального поранення злочинець загинув на місці", - додав Форостяк.

фото: FB Форостяк

Також радник повідомив, що зловмисника розшукували за вбивство вчителя на цвинтарі 2 листопада.

Вранці 2 листопада 61-річний викладач одного з вищих навчальних закладів міста - йшов на роботу, його шлях до зупинки громадського транспорту проходив через цвинтар.

Фото: поліція

Саме там чоловік отримав ножові поранення від невідомого. Поранений, він повернувся додому, де зустрів сусіда, який викликав медиків, проте викладач помер в кареті швидкої допомоги.

7 листопада за підозрою у нанесенні смертельних ножових поранень 61-річному Хаджибеївське відділення поліції Одеси почало розшукувати Дмитра Колдарара.