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В Україні буде тепло, але одягатися доведеться серйозніше

Четвер, 8 листопада 2018, 11:06

У найближчу добу в Україні буде тепла погода вдень, а вночі прогнозують заморозки, але до кінця тижня температура знизиться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"В Україні - антициклон, без опадів, тумани, серпанки, слабкий, максимум помірний вітер. Щоправда, одягатися вже доведеться серйозніше. Адже температура повітря невблаганно знижується", - написала синоптик.

 
fb Діденко

Діденко повідомила, що вночі в Україні очікується від 4 тепла до 4 морозу, вдень +7+12 градусів, на Заході та Півдні +10+14 градусів.

У Києві також без опадів, туман, вночі 0-2 морозу, на околицях до -2-4 градусів, вдень +7+10 градусів.

За словами синоптика, вихідними синоптична ситуація суттєво не зміниться. 

Некомфортним фактором стане посилення вітру у неділю, 11 листопада, а поєднання холоду, вітру та туманної вологості дасть відчуття значно нижчої температури повітря, тому в неділю одягайтеся особливо тепло", - додала вона.

Як повідомляє Український гідрометцентр вночі та вранці у п’ятницю Україну накриють тумани. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

В суботу, 10 листопада, також без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

 
Погода на п'ятницю

Температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла; днем 4-10° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, в Криму та Одеській області 9-14°, в східних, Сумській та Чернігівській областях 1-6° тепла.

 
Погода на суботу

У Києві 10 листопада без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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