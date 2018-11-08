Марчук про проблеми з Угорщиною і Польщею: Попрацювали спецслужби РФ

Представник України в підгрупі з питань безпеки в Тристоронній контактній групі Євген Марчук переконаний, що за проблемами з сусідніми країнами стоять російські спецслужби.

Про це він сказав на міжнародній конференції "Уроки гібридного десятиліття: що потрібно знати для успішного руху вперед" у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я ані на секунду не сумніваюся, що всі проблеми з Угорщиною виникли тому, що це наші проблеми, просто попрацювали спецслужби РФ", – сказав Марчук.

"Я точно знаю, що всі наші проблеми з Польщею – це також відповідні зусилля Росії", – додав він.

Марчук упевнений, що розвідувальні спецслужби РФ займаються вже не лише тим, що добувають інформацію, а й операціями, які за своїм ефектом подібні до військових.

Він також вважає, що, блокуючи роботу українських портів в Азовському морі і наполягаючи на будівництві "Північного потоку-2", Росія прагне підірвати економічну ситуацію в Україні.

Євген Марчук був першим головою Служби безпеки України (1991-1994) і прем'єр-міністром України в 1995-1996 роках.