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Верховний суд відправив на новий розгляд справу про "Бучанське Межигір'я" Калєтніка

Четвер, 8 листопада 2018, 11:52
Верховний суд відправив на новий розгляд справу про Бучанське Межигір'я Калєтніка

Верховний суд направив на новий розгляд до суду першої інстанції справу щодо виділення більш ніж 11 га землі лісу в Бучі під забудову, які опинилися у власності діда екс-віцеспікера Верховної Ради комуніста Ігоря Калєтніка.

Про це повідомляє у четвер прес-служба Генеральної прокуратури.

Зазначається, що перед цим суди трьох інстанцій відмовляли прокурорам у задоволенні позову з посиланням на ст.ст. 256, 261, 268 ЦК України щодо пропуску строку позовної давності для звернення до суду.

Водночас 31 жовтня велика палата Верховного суду, погодившись із доводами прокурора, скасувала незаконні рішення судів попередніх інстанцій, а справу направила на новий розгляд до суду першої інстанції.

У 2008 році Бучанська міська рада під керівництвом екс-регіонала Анатолія Федорука перевела під житлову забудову землі Національного аграрного університету. У результаті ділянки загальною площею 12 га і вартістю 16 млн гривень тут роздали 113-м громадянам.

У подальшому ділянки опинилися у власності однієї особи – діда Калєтніка Василя Киргана.

Ця історія набула негативного суспільного резонансу.

Українська правда

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Теми: земляпрокуратурасудКиївська область
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