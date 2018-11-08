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У в'язниці помер один із найжорстокіших серійних вбивць України

Четвер, 8 листопада 2018, 14:28
фото Радіо Свобода

У місцях позбавлення волі помер жорстокий серійний вбивця, відомий як "пологівський маніяк" і "павлоградський маніяк" Сергій Ткач.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адміністрацію Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції.

За інформацією відомства, Ткач відбував довічний термін і помер від серцевої недостатності.

Серійного вбивцю затримали у 2005 році. 2008 року колегія суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області винесла вирок Ткачу, засудивши його до довічного ув’язнення.

Повідомлялося, що більш ніж 20 років чоловік, якого називають "пологівським і павлоградським маніяком", ґвалтував та убивав дівчат та молодих жінок на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

За даними правоохоронців, його жертвами стали кілька десятків людей.

Зокрема, судом були доведені 29 вбивств зі згвалтуваннями. Пізніше він ніби зізнався ще в 30 злочинах.

Комплексна психіатрична експертиза встановила, що він здоровий і здатен відповідати за свої дії.

За скоєні ним злочини відбували покарання дев’ять невинних людей, один з яких покінчив з життям самогубством.

"Українська правда" в Threads

Теми: Українав'язниця
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