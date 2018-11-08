В аеропорту затримали священика з Афону з російським паспортом
Прикордонники викрили священнослужителя з підробленими документами у столичному в міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби.
Під час оформлення пасажирів рейсу "Київ-Стамбул" на контроль правоохоронцям один із подорожуючих надав паспорт громадянина Болгарії, який містив ознаки часткової підробки.
Пізніше правоохоронці встановили, що особа є громадянином України та має ще паспорт громадянина Російської Федерації.
"За професією він є священнослужителем, раніше проживав та проводив церковне богослужіння на горі Афон", – йдеться в повідомленні.
В ДПСУ зазначають, що "підроблений паспорт йому був потрібний для безперешкодного проживання в країнах ЄС".
На священнослужителя склали адміністративно-процесуальні документи та поінформували представників Національної поліції.