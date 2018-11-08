В аеропорту затримали священика з Афону з російським паспортом

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Четвер, 8 листопада 2018, 18:02

Прикордонники викрили священнослужителя з підробленими документами у столичному в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби.

Під час оформлення пасажирів рейсу "Київ-Стамбул" на контроль правоохоронцям один із подорожуючих надав паспорт громадянина Болгарії, який містив ознаки часткової підробки.

Пізніше правоохоронці встановили, що особа є громадянином України та має ще паспорт громадянина Російської Федерації.

"За професією він є священнослужителем, раніше проживав та проводив церковне богослужіння на горі Афон", – йдеться в повідомленні.

В ДПСУ зазначають, що "підроблений паспорт йому був потрібний для безперешкодного проживання в країнах ЄС".

На священнослужителя склали адміністративно-процесуальні документи та поінформували представників Національної поліції.

Українська правда
Теми: кордон
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