Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер анонсував введення проти Росії нових санкцій через ситуацію в Україні.

Про це пише РБК.

Санкції торкнуться трьох фізичних осіб і дев'яти організацій РФ, які або брали участь в бізнес-проектах на території Криму, або порушували права людини на півострові і на Донбасі.

Волкер не оприлюднив імена підсанкційних осіб на тазви компаній.

Спецпредставник повідомив, що про санкції буде оголошено 8 листопада.

У тексті санкцій, які повинні бути опубліковані на сайті Мінфіну США, вперше буде вказано, Росія несе відповідальність за те, що відбувається в неконтрольованих українським урядом районах Донбасу.

Волкер пояснив це тим, що Москва визнана окупантом цих територій.

Спецпредставник США переконаний, що Росія все ще відмовляється виконувати мінські угоди. Зокрема, вона так і не вивела свій контингент зі сходу України. У зв'язку з цим дипломат вказав на готовність Америки посилювати економічний пресинг на Росію, щоб прискорити врегулювання.

"Ми готові зберігати наявні обмеження і час від часу посилювати режим санкцій, якщо Росія не робить кроки в бік завершення конфлікту", - наголосив Волкер.

За словами спецпредставника Держдепартаменту США в Україні, нові санкції підкріплюють позицію, зайняту щодо Криму Сполученими Штатами.

"Ми готові до тривалої конфронтації з Росією з приводу статусу Криму", - заявив Волкер.

Американський дипломат назвав нелегітимним голосування на псевдовиборах, які бойовики планують провести 11 листопада.

За словами Волкера, вибори в Донецьку і Луганську суперечать мінським угодами, які закликають відновити конституційний лад України. Крім того, сепаратистські території знаходяться в стані окупації, а тому там неможливо домогтися прозорості виборчих процесів.

Заяву Волкера вже прокоментували в РФ. Як пишуть "РИА Новости", посилаючись на слова глави міжнародного комітету Ради Федерації Костянтина Косачова, Кремль відповість на чергові санкції США вибірково.

"Відповідь буде. Політично - дзеркально. Економічно - вибірково, щоб не допустити збитків власним інтересам", - сказав Косачов.