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Літак YanAir на Єгипет посадили через бійку – інші рейси збилися

П'ятниця, 9 листопада 2018, 09:49
Літак YanAir на Єгипет посадили через бійку – інші рейси збилися
uprom.info

Літак авіакомпанії YanAir, що летів із Києва до Шарм-ель-Шейха, здійснив вимушену посадку в аеропорту Каїра 8 листопада.

Рейс YE5015 змушені були перервати "у зв'язку з інцидентом, пов'язаним із бійкою пасажирів на борту", повідомила авіакомпанія туроператору "Join UP!".

"Відповідно до авіаційних норм, екіпаж не міг продовжити політ, адже закінчився його льотний час", – пояснює компанія.

Туристів цього рейсу авіакомпанія розселила в готелі Cyrene Island 4* і надала харчування на час очікування.

Дана ситуація стала причиною затримок пов'язаних рейсів: YE5021 2:00 (було) – BAY2091 Київ – Хургада 06: 05/10: 05, YE5214 7:00 (було) – BAY2094 Хургада – Львів 11: 05/15: 05, YE5213 12:00 (було) – BAY2093 Львів – Хургада 16: 05/20:05, YE5022 17:00 (було) – BAY2092 Хургада – Київ 21:05/1:05.

Туристи, у яких були заплановані рейси в Єгипет з Києва і Львова, поінформовані про затримки заздалегідь.

Іногородніх туристів розселено в готелі за рахунок туроператора.

"Туристи, у яких через затримку скоротилася кількість відпочинку, отримають фінансову компенсацію за втрачені добу", – обіцяє "Join UP!" .

"Туристи, які очікують вильоту з Хургади, на час затримки розселені в готелях курорту за рахунок туроператора", – додає туроператор.

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