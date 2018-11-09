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Може комусь життя врятує: у речника ГПУ в метро поцупили бутерброди

П'ятниця, 9 листопада 2018, 10:29

Прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко іронічно розповів на своїй Facebook-сторінці, як у столичному метро у нього вкрали бутерброди.

Як свідчить його пост на Facebook-сторінці, сам інцидент полковник сприйняв із гумором.

"Сьогодні вранці в метро у мене хтось з сумки поцупив бутерброди. Може це комусь врятує життя. Взагалі не ображений", – написав Лисенко.

Пост викликав цілу хвилю підбадьорливих коментарів. Дописувачі також розповідають різні випадки інших несподіваних крадіжок у метрополітені.

Сам речник ГПУ у коментарі "Українській правді" також розповів, що після повідомлення у Facebook отримав багато запрошень пообідати.

На уточнююче запитання, з чим були вищезгадані бутерброди, Лисенко відповів: "нарізаний батон, ковбаска, сир".

 
 

Валентина Романенко, УП
Теми: Генпрокуратуракурйоз
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