Може комусь життя врятує: у речника ГПУ в метро поцупили бутерброди
Прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко іронічно розповів на своїй Facebook-сторінці, як у столичному метро у нього вкрали бутерброди.
Як свідчить його пост на Facebook-сторінці, сам інцидент полковник сприйняв із гумором.
"Сьогодні вранці в метро у мене хтось з сумки поцупив бутерброди. Може це комусь врятує життя. Взагалі не ображений", – написав Лисенко.
Пост викликав цілу хвилю підбадьорливих коментарів. Дописувачі також розповідають різні випадки інших несподіваних крадіжок у метрополітені.
Сам речник ГПУ у коментарі "Українській правді" також розповів, що після повідомлення у Facebook отримав багато запрошень пообідати.
На уточнююче запитання, з чим були вищезгадані бутерброди, Лисенко відповів: "нарізаний батон, ковбаска, сир".