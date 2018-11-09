Синоптики обіцяють сухий і теплий вікенд

10 листопада збережеться суха погода, вночі та вранці з туманами, температура поки що не зміниться, лише на сході та північному сході країни вдень дещо знизиться.

Про це у п'ятницю повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У суботу обіцяють без опадів, вночі та вранці на більшій частині території України туман.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в західних областях і на крайньому півдні 0-4° тепла; вдень 5-10° тепла, на Закарпатті, в Одеській області та Криму до 14°, в східних, Сумській та Чернігівській областях 1-6° тепла.

У Києві - без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 10 листопада найвища температура вдень була зафіксована на позначці 19,6 градусів тепла в 2010 році, найнижча вночі - на позначці 12,2 градусів морозу в 1897 році.

У неділю, 11 листопада, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; в західних областях і на крайньому півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 7-14°.

У Києві - без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.