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Нардеп Лещенко потрапив у ДТП

П'ятниця, 9 листопада 2018, 15:05

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко потрапив у ДТП у Києві.

Про це він повідомив у Facebook.

"Друзі, зі мною сталося ДТП. Зупинився на узбіччі траси в дозволеному місці, коли в мій автомобіль врізалася вантажівка", – написав депутат.

 

Лещенко каже, що стояв на "аварійці".

"За словами патрульної поліції, яка прибула на місце події, моєї провини у трагедії немає. Зараз чекаємо слідчо-оперативну групу", – додав нардеп.

Лещенко не постраждав.

Помічниця, яка їхала разом із депутатом, поїхала у лікарню з підозрою на можливий струс мозку.

"Водій вантажівки, який в нас в'їхав, слава Богу, теж живий і здоровий", – зазначив Лещенко.

 

Депутат додав, що авто, скоріше за все, відновленню не підлягає.

Речниця поліції Києва Оксана Блищик підтвердила "Українській правді" інформацію про ДТП та госпіталізацію жінки.

Подія сталась на Великій кільцевій дорозі.

Як пише "ДТП Київ", після зіткнення автомобіль нардепа розвернуло на 180 градусів, а вантажний автомобіль з'їхав на узбіччя та перевернувся.

Водій вантажівки вилетів через лобове скло. Йому надали допомогу лікарі "швидкої".

За інформацією депутата Мустафи Найєма, водій вантажівки у пояненні написав, що не побачив припаркований автомобіль і не зорієнтувався.

 

Українська правда
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