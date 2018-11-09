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Затриманий екс-полковник збройних сил Австрії зізнався, що працював на ГРУ РФ

П'ятниця, 9 листопада 2018, 15:30

Затриманий полковник австрійської армії, який з 1990-х років працював на російську військову розвідку ГРУ, зізнався у шпигунській діяльності проти Австрії на користь Росії.

Про це пише Die Presse.

За 70-річним шпигуном із Зальцбурга стежили після того, як австрійська сторона отримала декілька тижнів тому інформацію від іноземної спецслужби. Після того, як затриманому надали докази  його шпигунської діяльності, він в усьому зізнався: "Він повністю визнав свою провину та погоджується з усім".

"Вилучені документи свідчать, що полковник намагався ще у 2006 році полишити шпигунську діяльність – але російська служба цього не дозволила", – йдеться у матеріалі Kronen Zeitung

За даними видання, чоловік, здійснюючи непримітну діяльність на одній із керівних посад в австрійській армії, кожні два тижні контактував зі своїм російським зв’язковим "Юрієм". Завдання отримував через радіоприймач, для передачі своїх донесень він використовував листи з тайнописом, а також передавав інформацію росіянам безпосередньо за допомогою супутникового зв’язку.

Ці відомості стосувалися повітряних сил Австрії, артилерійських систем та брифінгів. Незадовго до свого провалу шпигун повідомляв про міграційну ситуацію в Австрії, а також склав детальну оцінку особистостей ряду високопоставлених офіцерів австрійської армії. За свою діяльність він отримав від росіян 300 тис. євро.

Зазначається, що у Москві дізналися про можливе викриття їхнього агента, після чого дали йому вказівку знищити всі матеріали, які можуть його скомпрометувати. Утім, шпигун уже перебував під наглядом і йому не вдалося цього зробити. У нього конфіскували, крім наданих росіянами засобів зв’язку, ноутбуки, дослідження вмісту яких триває.

Як повідомлялося, колишнього полковника збройних сил Австрії 9 жовтня затримали за підозрою в тому, що він протягом 20 років займався розвіддіяльністю на користь Росії.

Європейська правда

Теми: АвстріяРосіяшпигунство
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