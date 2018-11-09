Затриманий екс-полковник збройних сил Австрії зізнався, що працював на ГРУ РФ

Затриманий полковник австрійської армії, який з 1990-х років працював на російську військову розвідку ГРУ, зізнався у шпигунській діяльності проти Австрії на користь Росії.

Про це пише Die Presse.

За 70-річним шпигуном із Зальцбурга стежили після того, як австрійська сторона отримала декілька тижнів тому інформацію від іноземної спецслужби. Після того, як затриманому надали докази його шпигунської діяльності, він в усьому зізнався: "Він повністю визнав свою провину та погоджується з усім".

"Вилучені документи свідчать, що полковник намагався ще у 2006 році полишити шпигунську діяльність – але російська служба цього не дозволила", – йдеться у матеріалі Kronen Zeitung.

За даними видання, чоловік, здійснюючи непримітну діяльність на одній із керівних посад в австрійській армії, кожні два тижні контактував зі своїм російським зв’язковим "Юрієм". Завдання отримував через радіоприймач, для передачі своїх донесень він використовував листи з тайнописом, а також передавав інформацію росіянам безпосередньо за допомогою супутникового зв’язку.