Помер екс-президент США Джордж Буш-старший

На 95 році життя помер 41-й президент США Джордж Герберт Вокер Буш.

Про це повідомив його син, 43-й президент США Джордж Вокер Буш, передає ВВС.

Буш-старший був президентом США у 1989-1993 роках.

"Герой Другої світової війни, який був президентом США під час розпаду СРСР та в останні місяці "холодної війни", помер у п'ятницю", - пише Bloomberg з посиланням на речника сім'ї Буша Джим МакГрат.

"Син сенатора і батько президента Буша був людиною з прекрасним резюме, який мав успішну політичну кар'єру: від конгресмена до посла США в ООН, від голови республіканської партії до посла в Китаї, від директора ЦРУ до віце-президента у адміністрації Рейгана", - йдеться у матеріалі.

Як зазначає The Washington Post, Джордж Буш-старший був останнім ветераном другої світової війни, який служив президентом США.

"Його смерть ознаменувала завершення цілої епохи", - пише видання.

Протягом останніх років у Буша-старшого діагностували хворобу Паркінсона, яка вразила судини.

У 2018 році екс-президента двічі госпіталізовували - у квітні він потрапив до лікарні з інфекційним захворюванням, у травні - через низький тиск. Його дружина Барбара померла у квітні.

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