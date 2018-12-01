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В Україні погіршення погоди і сильний сніг, у Києві відкрили пункти обігріву

Субота, 1 грудня 2018, 08:23
В Україні погіршення погоди і сильний сніг, у Києві відкрили пункти обігріву

Укргідрометцентр повідомляє про погіршення погодних умов на території України 1 грудня. 

За повідомленням Укргідрометцентру,  у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Харківській та Київській областях очікується місцями сильний сніг з приростом снігового покриву висотою 6-12 см.

У Приазов'ї подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. У східних областях, на Запоріжжі та Херсонщині - місцями пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах більшості областей ожеледиця.

До 3 грудня включно у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi зберігатиметься низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).

Вночі та вранці 1 грудня на Азовському морі та у портах Маріуполь і Бердянськ посилення північно-східного вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм, швидке обледенніння суден.

 

Як повідомили у КМДА,  у Києві до прибирання вулиць та доріг від снігу з вечора 30 листопада залучено 358 одиниць спецтехніки та бригади з ручного прибирання. 

Також у Києві  у зв’язку зі зниженням температури розгорнули пункти обігріву, які розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах Департаменту соцполітики.

Українська правда

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Теми: погода
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