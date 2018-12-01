В Одесі військовослужбовець влаштував стрілянину

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Субота, 1 грудня 2018, 12:55

В Одесі в ніч на 1 грудня військовослужбовець з військової частини А2393 влаштував стрілянину та був затриманий правоохоронцями.

Про це у суботу повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Військовослужбовець із особистої недисциплінованості вчинив хуліганські дії, а саме після словесної перепалки з прохожими здійснив декілька пострілів з пістолета у повітря", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих осіб внаслідок інциденту немає.

"За скоєне правопорушення військовослужбовець буде звільнений з лав Збройних Сил України. Призначено службове розслідування. Особовий склад в/ч А2393 засуджує злочинні дії військовослужбовця", - зазначили у командуванні.  

Українська правда

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Теми: Одеса Збройні сили армія
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