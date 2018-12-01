У Польщі працює 2 млн і вчиться 40 тисяч українців - глава МЗС

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Субота, 1 грудня 2018, 15:22

У Польщі перебуває майже 2 млн українців, які працюють на польську економіку.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович на засіданні українсько-польського форуму партнерства в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з різними оцінками, в Польщі перебуває вже майже 2 млн українців, які працюють у нас в ключових сферах економіки: будівництві, сільському господарстві, послугах. Ми цінуємо їх зусилля і внесок у розвиток нашої держави", - сказав він.

Крім того, за словами Чапутовича, в польських вузах навчаються майже 40 тисяч студентів з України.

Польський міністр додав, що 2017 року польські консули видали українським громадянам 1,2 млн віз.

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Теми: Польща
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