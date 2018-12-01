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На Київщині обвалився дах спортшколи: дітей ледь встигли вивести

Субота, 1 грудня 2018, 14:38
На Київщині обвалився дах спортшколи: дітей ледь встигли вивести

У місті Вишневе на Київщині у спортзалі ДЮСШ "Фаворит" обвалився дах.

Як повідомляє ДСНС, повідомлення про руйнацію даху з подальшим обвалом всередину приміщення спортзалу на вул. Машинобудівників, 3А надійшло у суботу об 11:33.

Рятувальники встановили, що у приміщенні площею 600 кв.м. обвалився дах на площі 200 кв.м.

Перед цим у приміщенні спортивного залу перебувало 30 дітей та 1 тренер.

"Тренер почула незрозумілі звуки і вивела дітей, через 1,5 хвилини конструкція даху та крівлі впала в приміщення", - повідомили в ДСНС.

Там підкреслили, що загиблих та постраждалих внаслідок події немає.

Зазначається, що приміщення спортивної школи здано в експлуатацію у квітні 2018 року.

Разом з тим, прем'єр Володимир Гройсман доручив невідкладно провести розслідування причин руйнування спортивної арени школи №4 у Вишневому.

"Термін - тиждень. Всіх винних треба притягти до відповідальності", - написав він у Twitter.

У свою чергу міністр молоді та спорту Ігор Жданов повідомив у Facebook, що дах спорткомплексу обвалився через сніг.

"Завдяки швидкій реакції тренерів, спортсмени, які саме в цей час займалися художньою гімнастикою - встигли евакуюватися з приміщення", - додав він.

Жданов повідомив, що на місце події терміново виїхав заступник міністра Микола Даневич.

"Працюємо разом з адміністрацією спорткомплексу та місцевою владою над детальним аналізом причин і наслідків обвалу даху та узгодження подальших кроків в ситуації, що склалася", - зазначив він.

Як повідомляв раніше УНІАН, відкриття арени "Favorite Fit" у Вишневому відбулося 19 травня 2018 року.

"Цей надсучасний проект реалізований під патронатом голови Києво-Святошинської РДА Мирослави Смірнової та за підтримки районної ради", - йшлося в повідомленні.

У відкритті спортшколи брали участь народні депутати.

"За інженерними рішеннями аналогів цьому проекту в Україні немає – таку конструкцію у нашій країні ще ніколи не створювали. Загальна площа спортивної арени – майже 1500 м2. На реалізацію проекту знадобилося близько 8 місяців", - писало агентство.

Українська правда

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Теми: Київська областьДСНС
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