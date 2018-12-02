Гвоздик став четвертим чинним українським чемпіоном світу з боксу

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Неділя, 2 грудня 2018, 05:01
isport.ua

Український боксер Олександр Гвоздик переміг в бою за титул чемпіону світу в напівважкій вазі за версією WBC чемпіона Адоніса Стівенсона.

Про це повідомляє xsport.ua.

Бій пройшов в Канаді.На початку бою українець багато рухався, але пропустив кілька ударів в голову. Уже в третьому раунді Стівенсон опустився на коліно, але рефері визнав, що канадець послизнувся.

В кінці 8-го раунду Гвоздик тричі влучив у Стивенсона одиночними ударами, змусивши задкувати назад, але в наступних двох раундах пережив кілька небезпечних моментів.

Тільки в кінці 11-го раунду Гвоздик завдав серію ударів, відправивши Стівенсона в нокаут.

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Теми: спорт
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