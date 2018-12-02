Збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2020
Збірна України дізналася суперників у відборі до чемпіонату Європи з футболу, що пройде у 13 країнах у 2020 році.
Жеребкування відбулося у неділю, 2 грудня, у Дубліні.
Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи "В" разом з командами Англії, Сербії, Литви та Люксембурга.
Відбір розпочнеться навесні 2019 року і триватиме до листопада.
До фінальної частини Євро-2020 вийдуть по дві перші команди з кожної групи.
У разі невдачі у кваліфікації збірна України зможе поборотися за путівку Євро-2020 через плей-офф, як переможець у своїй групі Ліги Націй.
У плей-офф Ліги Націй будуть розігруватися ще чотири путівки на Євро-2020.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"