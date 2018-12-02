Збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2020

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Неділя, 2 грудня 2018, 14:03

Збірна України дізналася суперників у відборі до чемпіонату Європи з футболу, що пройде у 13 країнах у 2020 році.

Жеребкування відбулося у неділю, 2 грудня, у Дубліні.

Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи "В" разом з командами Англії, Сербії, Литви та Люксембурга.

Відбір розпочнеться навесні 2019 року і триватиме до листопада.

До фінальної частини Євро-2020 вийдуть по дві перші команди з кожної групи.

У разі невдачі у кваліфікації збірна України зможе поборотися за путівку Євро-2020 через плей-офф, як переможець у своїй групі Ліги Націй.

У плей-офф Ліги Націй будуть розігруватися ще чотири путівки на Євро-2020.

Микола Аврамчук, для УП

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Теми: спорт футбол
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