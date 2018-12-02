Біатлон: Українці виграли бронзу у змішаній естафеті на етапі Кубка світу

Збірна України виграла бронзу у змішаній одиночній естафеті на стартовому етапі Кубка світу з біатлону, що пройшов у словенській Поклюці.

За Україну у цій естафеті виступали Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

Українці чудово відстрілялися на вогневому рубежі, використавши лише один додатковий патрон.

Виграла гонку команда Норвегії з чотирма додатковими патронами у стрільбі.

Від норвежців українці відстали на 20 секунд.

Срібло здобула Австрія, яка програла переможцям 8 секунд.