Біатлон: Українці виграли бронзу у змішаній естафеті на етапі Кубка світу
Збірна України виграла бронзу у змішаній одиночній естафеті на стартовому етапі Кубка світу з біатлону, що пройшов у словенській Поклюці.
За Україну у цій естафеті виступали Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.
Українці чудово відстрілялися на вогневому рубежі, використавши лише один додатковий патрон.
Виграла гонку команда Норвегії з чотирма додатковими патронами у стрільбі.
Від норвежців українці відстали на 20 секунд.
Срібло здобула Австрія, яка програла переможцям 8 секунд.
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