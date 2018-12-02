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Біатлон: Українці виграли бронзу у змішаній естафеті на етапі Кубка світу

Неділя, 2 грудня 2018, 13:59

Збірна України виграла бронзу у змішаній одиночній естафеті на стартовому етапі Кубка світу з біатлону, що пройшов у словенській Поклюці. 

За Україну у цій естафеті виступали Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

Українці чудово відстрілялися на вогневому рубежі, використавши лише один додатковий патрон.

Виграла гонку команда Норвегії з чотирма додатковими патронами у стрільбі.

Від норвежців українці відстали на 20 секунд.

Срібло здобула Австрія, яка програла переможцям 8 секунд.

 

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: спортбіатлон
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