У Волгограді влаштували пікет: "Путіне, дай спокій Україні!"

У Волгограді (РФ) у неділю шестеро активістів провели одиночні пікети на підтримку України.

Як пише "Кавказький вузол", пікети проходили в районі Центрального ринку з 14 до 16 години.

Активісти стояли з плакатами "Путіне, дай спокій Україні!", "А на війну гроші є?", "Війна з Україною - безумство нашої влади", "Лікаря в Кремль!" та іншими.

"Кавказский узел"

"Одна з учасниць після конфлікту з перехожою вирішила написати заяву в поліцію і була доставлена до відділення разом з двома активістами", - повідомляє видання.

Галина Тихенко стояла з плакатом "Пірати Азовського моря! Звільніть українських моряків!".

За словами Тихенко, на неї напала перехожа і порвала плакат. При цьому, як стверджує активістка, нападниця пошкодила її слуховий апарат. Поки Тихенко утримувала жінку, активісти викликали поліцію, передає кореспондент "Кавказького вузла".

Жінка, яка вступила в конфлікт із Тихенко, заявила кореспонденту "Кавказького вузла", що її обурив плакат активістки. Вона стверджує, що активісти напали на неї самі.

Співробітники поліції опитали учасниць конфлікту. Тихенко ще двоє активістів були доставлені до відділу поліції Центрального району.