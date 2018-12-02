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Виконком УЄФА затвердив проведення нового клубного турніру

Неділя, 2 грудня 2018, 23:20

Виконком УЄФА на засіданні в Дубліні у неділю затвердив створення третього клубного турніру протягом 2021-2024 років.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Новий турнір (попередня назва - UEL2) проводитимуть за схемою, аналогічною Лізі Чемпіонів і Лізі Європи. На груповому етапі виступатимуть 32 команди.

Формат включає груповий етап (8 груп по 4 команди), 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал.

Перед 1/8 фіналу буде проводитись додатковий раунд плей-офф - у ньому зустрінуться команди, які посіли другі місця у групах UEL2 і клуби, які посіли треті місця у групах Ліги Європи.

Зазначається, що протягом 2021-2024 років формат Ліги Європи приведуть у відповідність з форматом нового турніру.

Переможець новоо турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

"Матчі UEL2 будуть проводитись у четвер. Ліги Чемпіонів, як і раніше, у вівторок і середу, Ліги Європи і нового турніру - у четвер. Фінали усіх клубних турнірів будуть проводитись протягом одного тижня - у середу (новий турнір), четвер (Ліга Європи) і суботу (Ліга Чемпіонів)", - йдеться у повідомленні.

Створення нового турніру гарантує, що на груповому етапі єврокубків будуть представлені, як мінімум, 34 асоціації (зараз 26). Передбачається, що UEL2 буде відкритою для усіх асоціацій.

"Новий клубний турнір УЄФА зробить єврокубки більш інклюзивними, ніж будь-коли раніше. Більше матчів для більшої кількості команд, більше асоціацій на групових етапах. Турнір виник із постійного діалогу з клубами через Асоціацію європейських клубів", - заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

Формат Ліги Чемпіонів і схема відбору залишаться без змін.

Теми: футбол
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