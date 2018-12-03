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CNN: Повідомлення Хашоггі у WhatsApp можуть стати доказом у розслідуванні його вбивства

Понеділок, 3 грудня 2018, 02:08

Убитий журналіст Джамал Хашоггі у більш ніж 400 повідомленнях у WhatsApp описував саудівського принца Мохаммеда бін Салмана як "звіра" і "пакмана", який "пожере все на своєму шляху, навіть своїх прихильників".

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що журналісти CNN отримали доступ до переписки між Хашоггі та активістом Омаром Абдулазізом. 

"Арешти є невиправданими, але тиранія не має логіки. Він любить силу, схожий на "пакмана": чим більше жертв він їсть, тим більше він хоче", - описував саудівського принца Хашоггі.

"Аблулазіз у серпні почав підозрювати, що їх переписку, можливо, перехопила саудівська влада.  Через два місяці Джамала вбили", - йдеться у матеріалі.

"Злам мого телефону відіграв важливу роль у тому, що сталося з Джамалом, мені дуже шкода. Вина мене вбиває", - сказав Аблулазіз в інтерв'ю CNN.

За даними видання, повідомлення Хашоггі з критикою саудівського принца можуть бути долучені до справи як докази.

Як повідомллось, Канада запровадила санкції щодо 18 громадян Саудівської Аравії, яких вважає причетними до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Раніше персональні санкції щодо саудитів запровадили Франція та Німеччина.

Кілька країн ЄС, зокрема Фінляндія, Данія та Німеччина вже заявили, що призупиняють експорт зброї до Саудівської Аравії.

Критик саудівського королівського двору Джамаль Хашоггі був убитий у консульстві королівства у Стамбулі 2 жовтня. Саудівська прокуратура стверджує, що журналіста убили після того, як не змогли добровільно переконати його повернутись у Саудівську Аравію.

Турецька сторона впевнена, що Хашоггі планували убити заздалегідь, з високою вірогідністю - за вказівкою оточення наслідного принца або й самого принца.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саудівська АравіяТуреччинаЗМІСША
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