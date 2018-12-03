У Книзі рекордів Гіннеса назвали анексований Севастополь "російським"

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Понеділок, 3 грудня 2018, 06:30

У сертифікаті Книги рекордів Гіннеса (Guinness World Records), який у Севастополі отримав громадянин Білорусі, місто вказане як територія РФ.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на сайт Guinness World Records.

"Олександр Бендіков (Білорусь / Росія) вставновив у Севастополі, РФ, світовий рекорд по балансуванню предметів. Він утримав на одному цвяху ще 349 цвяхів", - йдеться на сайті.

 
Офіційний сайт Книги Рекордів Гіннеса

"Це досягнення було оформлено і підписано місцевими майстрами спорту з гандболу та волейболу. Рекорд було встановлено ще у травні, зафіксовано нещодавно", - пише "Громадське".

"На дії Книги рекордів Гінесса Міністерство закордонних справ наразі не відреагувало", - додає видання.

Книга рекордів Гіннесса - щорічний довідник унікальних досягнень людей та тварин, нечуваних природних явищ та видатних подій шоу-бізнесу, мас-медіа та культури.

Як повідомлялося, Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції.

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Теми: Крим Севастополь Росія анексія скандал
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