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Український паспорт посів 28-ме місце у рейтингу "сили" паспортів світу

Понеділок, 3 грудня 2018, 06:21
Український паспорт посів 28-ме місце у рейтингу сили паспортів світу

У рейтингу "найсильніших" паспортів світу Україна посідає 28-ме місце. Українські громадяни можуть відвідувати 131 світову державу без візи (89 країн - без віз, у 42 країнах візу ставлять по приїзду).

Про це йдеться у рейтингу Global Passport Power Rank 2018 від порталу Passport Index.

Перше місце у рейтингу посів паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів - можливість в'їзду без віз у 167 країн. На другому місці - Німеччина і Сінгапур - з паспортами цих країн можна відвідати без віз 166 країн.

Третю сходинку рейтингу поділили Данія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Південна Корея і США, з паспортами яких можна відвідати без віз 165 країн.

Останнє місце в рейтингу від Passport Index посів Афганістан, паспорт якого дає можливість безвізового в'їзду в 29 країн.

Рейтинг Passport Index оцінює паспорти 193 країн, які входять до складу ООН і офіційні документи 6 територій: Ватикану, Косово, Гонконгу, Палестинської автономії, Тайваню і Макао.

"Території, приєднані до інших країн, такі як острів Норфолк (Австралія), Французька Полінезія (Франція), Британські Віргінські острови (Велика Британія) і т.д., які не видають свої власні паспорти, виключаються з рейтингу і не вважаються пунктами призначення", - зазначають в Passport Index.

Минулого року український паспорт посів 32-ге місце (119 країн без віз).

"Українська правда" у Threads

Теми: Українапаспортрейтинг
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