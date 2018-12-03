Українцям прогнозують трохи тепліший, ніж раніше, грудень

У грудні середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 1° тепла, в анексованому Криму до 4° тепла.

Це на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень, повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз на місяць ґрунтується на даних Українського гідрометцентру, Українського гідрометеорологічного інституту й світових центрів погоди.

За їхніми даними, місячна кількість опадів у грудні очікується 34-72 мм, на Закарпатті 82-108 мм, у горах Криму до 140 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Зазвичай середня місячна температура повітря у грудні складає 0-4° морозу, у південній частині місцями 1-3° тепла, уточнює Гідрометцентр

Абсолютний мінімум температури повітря становить 21-37° морозу, в південних областях 17-28° морозу; абсолютний максимум температури повітря – 10-18° тепла, у південній частині та на Прикарпатті – місцями 19-20°, в Криму бувало й до 25°.

Середня місячна кількість опадів традиційно складає 33-67 мм, на Закарпатті, місцями в Карпатах та горах Криму 68-174 мм.