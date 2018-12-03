"Bulgaria Air" призупинила польоти до України через воєнний стан

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Понеділок, 3 грудня 2018, 11:00

Болгарська компанія "Bulgaria Air" призупинила авіасполучення між Софією та Одесою до 16 грудня через запровадження воєнного стану в Україні.

"Зважаючи на оголошення воєнного стану в Україні та рекомендації Міністерства закордонних справ, для безпеки пасажирів національний перевізник Bulgaria Air призупинив рейси між Софією та Одесою до 16 грудня 2018 року включно", – повідомила компанія.

Залежно від нормалізації ситуації в Україні буде визначено, чи можуть виконуватися польоти, що мають відбутися після 16 грудня.

Для отримання додаткової інформації та допомоги щодо вже придбаних авіаквитків пасажирам радять звертатися у Центр обслуговування абонентів за адресою callFB@air.bg та за тел. +359 2 402 0400.

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Теми: Воєнний стан авіа
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