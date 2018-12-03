РФ висунула звинувачення українцям, захопленим у Керченській протоці

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Понеділок, 3 грудня 2018, 11:09

Військовим Військово-морських сил України і співробітникам Служби безпеки України, затриманим у Керченській протоці, пред'явлено звинувачення в незаконному перетині російського кордону.

Про це адвокат одного з арештованих українських військовослужбовців Дениса Гриценка. Микола Полозов повідомив ТАСС.

"Звинувачення їм було пред'явлено відразу після арешту. Всі вони звинувачуються за ч. 3 ст. 322 КК РФ ("Незаконний перетин кордону РФ")", – сказав адвокат

Крім того, Полозов зазначив, що з моменту арешту не бачив арештованого Дениса Гриценка.

"Я ще не бачився зі своїм клієнтом і не знаю, чи передавалися документи в Москву і хто займається розслідуванням", – додав адвокат.

За його словами, "волонтери привезли в СІЗО зібрані для моряків речі".

Члени екіпажів трьох українських суден – 24 громадянина України – арештовані окупантами до 25 січня. Їх доставили з анексованого Криму в СІЗО Москви.

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Теми: моряки СБУ Керченська протока Росія кордон
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